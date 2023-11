Baza Rodzin "Szlachetnej Paczki" już otwarta. Rodziny z Bydgoszczy i regionu czekają na darczyńców

"Szlachetna Paczka” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce, który działa od 2001 r. To mądra pomoc. Idea jest taka, by oferować wsparcie dające po prostu impuls do pozytywnej zmiany. Chodzi o to, aby ludzie, do których trafia pomoc, w konsekwencji sami zaczęli radzić sobie z trudnościami życiowymi.