Awaria w EC II w Bydgoszczy. W szkołach może być chłodniej o 2-3 stopnie

Na e-dziennikach bydgoskich szkół pojawiły się w środę (7 lutego) informacje na temat obniżenia temperatur w budynkach szkół, w związku z awarią, jaka ma miejsce w EC II w Bydgoszczy. Jak informowaliśmy, doszło tam do rozszczelnienia instalacji wewnątrz kotłów.

Tak na sto procent będziemy mogli stwierdzić, co tam się wydarzyło, już kiedy będzie możliwe wejście do środka tych urządzeń. One normalnie pracują w temperaturze grubo powyżej 500 stopni C., więc samo wystudzenie zajmuje mniej więcej dwa dni - mówił nam dzisiaj Artur Michniewicz, dyrektor ds. komunikacji z Polskiej Grupy Energetycznej.