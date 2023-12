Akcja „Świąteczne uśmiechy”. Przedsiębiorcy przekażą dary dla uczniów szkoły szpitalnej w Bydgoszczy

Zbiórka darów dla świetlic szkoły szpitalnej już trwa

Jakie artykuły są zbierane?

Aktualnie placówce potrzebne są przede wszystkim: artykuły papiernicze i dekoracyjne do zajęć plastycznych i kreatywnych , w tym szczególnie: kolorowy papier A4 i A3, bloki techniczne białe i kolorowe, kolorowanki, farby, pomponiki, markery/pisaki permanentne, kleje w sztyfcie, kleje magic w tubkach, kleje do decoupage, pędzle kreatywne, wykrojniki do maszynki typu big shot. Pełna lista potrzebnych rzeczy znajduje się na stronie internetowej BARR.

- Z uwagi na restrykcje sanitarne obowiązujące w szpitalach, przekazane przedmioty powinny być nowe i nieużywane - zaznacza Agnieszka Kreńska. - Wraz z personelem szkoły jesteśmy przekonani, że każda forma wsparcia ułatwi placówce funkcjonowanie oraz wywoła dziecięce uśmiechy, umilając małym pacjentom chwile spędzone w szpitalu.

"Świąteczne uśmiechy” to akcja, którą Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zainicjowała kilka lat temu. Co roku, dzięki ofiarności bydgoskich firm, ich pracowników, a także osób prywatnych, udaje się zebrać wiele artykułów, z których korzystają podopieczni szpitalnych świetlic. Akcję tę doceniają także same przedsiębiorstwa, znajdując w niej okazję do zaangażowania się nawet niewielkich organizacji i ukazania szlachetnej strony bydgoskiego biznesu.