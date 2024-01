Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej otwiera się dla mieszkańców [zdjęcia]

Budynek Akademickiego Centrum Sportu PBŚ powstał w północnej części kampusu uczelni przy al. prof. Kaliskiego. To była jedna z czołowych inwestycji fordońskiej uczelni, którą oficjalnie otwarto 4 października 2023 roku.

Jeszcze w trakcie budowy uczelnia podkreślała, że obiekt w założeniu ma służyć nie tylko studentom, ale także mieszkańcom Fordonu i Bydgoszczy jako miejsce ćwiczeń, zawodów sportowych czy wydarzeń kulturalnych. I to właśnie się dzieje.

Wiemy, w jakich dniach i godzinach ACS GYM będzie dostępne dla mieszkańców

ACS GYM będzie dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 6-8 oraz 16-22, a także w soboty (w godz. 8-20) i w niedziele (w godz. 10-16) . Ceny karnetów miesięcznych rozpoczynają się od 49 zł. Można je nabyć w Akademickim Centrum Sportu. Z czasem, zakup będzie możliwy także przez stronę internetową acs.pbs.edu.pl.

Gdy przy ACS powstanie sportowa strefa zewnętrzna, oferta będzie poszerzona

Co warto przypomnieć, Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej rozbudowuje się i będzie poszerzone o zewnętrzną strefę sportową. Pierwsza symboliczna łopata została już wbita na początku grudnia ub. roku. Inwestycja ma powstać w ciągu 13 miesięcy. U zbiegu al. prof. S. Kaliskiego oraz ul. Akademickiej powstaną boisko do piłki nożnej, boiska do koszykówki, siatkówki plażowej, strefa lekkoatletyczna, korty tenisowe oraz strzelnica.

- Wraz z rozbudową infrastruktury sportowej o zewnętrzną część, oferta dla mieszkańców ma być rozwijana - zapowiada Politechnika Bydgoska.

Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej ma też od niedawna swój profil na Facebooku. Tam i na stronach www uczelni będzie można wkrótce znaleźć więcej szczegółów.