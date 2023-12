5 mln zł straty w bydgoskim parku przemysłowym, ale zarząd ma pozytywną opinię

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny za trzy kwartały tego roku ma stratę ponad 5 mln złotych. Chodzi o to, że jie sprzedano planowanych nieruchomości. Mimo to rada nadzorcza pozytywnie opiniuje działania zarządu BPPT.

Obecnie park to ponad 290 hektarów i stopniowo się powiększa. Do tej pory inwestycje były realizowane w głównej części parku tj. w rejonie ulicy Bydgoskich Przemysłowców i Petersona. Park ma też tereny po drugiej stronie dawnego Zachemu, kilka miesięcy temu zrealizowano tam jedną inwestycję. Aktualnie, według strony BPPT, na terenie parku jest tylko siedem wolnych działek i kolejne trzynaście jest zarezerwowanych. Przekłada się to na spowolnienie inwestycyjne, od dłuższego czasu więcej dzieje się na terenie dawnego Zachemu i w okolicy ulicy Chemicznej. Przy wjeździe do parku od strony osiedla Glinki trwa budowa przedszkola. Według oficjalnych danych, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny za pierwsze trzy kwartały br. ma stratę wysokości ponad 5 mln złotych. Strata pochodzi ze sprzedaży nieruchomości, wynosi dokładnie 5,153 mln.

Co zrobiła rada nadzorcza?

Jeden z bydgoszczan w trybie dostępu do informacji publicznej zwrócił się do Izabeli Szczesik-Zobek, przewodniczącej rady nadzorczej parku, z dwoma pytaniami - jakie działania podjęła RN w związku ze stratą; chciał też uzasadnienia pozytywnej opinii w stosunku do zarządu BPPT za osiągnięcie dobrych wyników finansowych za trzy kwartały 2023 roku, którą rada wydała 1 grudnia br.

Odpowiedź przyszła, Izabela Szczesik-Zobek podkreśla w niej, że odpowiedzi udziela tylko we własnym imieniu, bo do niej skierowano pytania. Okazuje się, że zarząd BPPT na posiedzeniu rady nadzorczej 1 grudnia przedstawił plan sprzedaży nieruchomości do końca br. - Prowadzone były zaawansowane rozmowy handlowe oraz negocjacje z potencjalnymi klientami w sprawie sprzedaży nieruchomości. (...) Zgodnie z zaprezentowanym przez zarząd spółki materiałem finalizacja przedmiotowych transakcji nie powinna spowodować występowania strat w spółce na koniec 2023 roku. (...) Nie było w mojej ocenie przesłanek do negatywnej oceny pracy zarządu spółki za III kwartał 2023 roku - wyjaśnia Izabela Szczesik-Zobek, przewodnicząca rady nadzorczej Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Teren, którego nie sprzedano, liczy 4,5 hektara. Przewodnicząca zwraca uwagę, że istotne znaczenie ma sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie, która powoduje zagrożenia - to także ceny surowców, energii oraz koszty zatrudnienia pracowników - co ma negatywny wpływ wpływ na klimat inwestycyjny i kondycje finansową inwestorów. "Finalizacja transakcji może być obarczona obecnie ryzykiem" - podkreśla Izabela Szczesik-Zobek.

Wynik finansowy BPPT będzie znany w przyszłym roku.

BPPT oceniany pozytywnie

Potencjał lokalizacji BPPT zyskał uznanie w dwóch kolejnych rankingach Europejskie Miasta Przyszłości publikowanych przez Financial Times. W 2022 r. Bydgoszcz znalazła się w pierwszej dziesiątce średnich miast europejskich w kategorii „Strategia pozyskiwania inwestycji”. W edycji 2023 zajęła 8 miejsce w kategorii „Efektywność kosztowa” oraz 6 miejsce w kategorii „Best FDI (bezpśrednie inwestycje zagraniczne) strategy”. Wyniki rankingu zaprezentowane były podczas największych targów rynku nieruchomości na świecie – MIPIM we francuskim Cannes.

Wideo Bartłomiej Wróblewski o bezprawnych aspektach przejęcia mediów.