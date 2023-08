36-latek z Radziejowa ukradł narzędzia i sprzęt za 3000 zł. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności

– Pracujący nad sprawą policjanci, ustalali świadków, przeglądali monitoringi i wytypowali osobę, która mogła dokonać tego przestępstwa. Zatrzymany to 36-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego – przekazał asp. szt. Marcin Krasucki oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.

Radziejowscy kryminalni wyjaśniali sprawę kradzieży mienia z budynków jednej z firm na terenie miasta. Do zdarzeń doszło 1 i 2 sierpnia. Sprawca ukradł elektronarzędzia, przewody i urządzenia rozruchowe oraz inne przedmioty, o łącznej wartości ponad 3000 zł.

Policjanci odzyskali prawie wszystkie skradzione przedmioty, które wróciły już do właściciela. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie sprawcy zarzutów kradzieży. Za to przestępstwo w kodeksie karnym przewidziane jest od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.