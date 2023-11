Życzenia na Boże Narodzenie - SMS i na Facebooka. Zobacz krótkie życzenia świąteczne

Krótkie i rymowane życzenia wigilijne. Zobacz miłe i sympatyczne życzenia świąteczne, które możesz wysłać bliskim i znajomym na święta Bożego Narodzenia. Spraw radość i nie zapomnij złożyć życzenia świąteczne. Skorzystaj z naszych propozycji krótkich życzeń. Możesz je wysłać SMS-em, przez Messengera, WhatsAppa czy Facebooka. Każdy znajdzie coś dla siebie.

► Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,

niesie życzenia w anielskich piórkach.

Niesie w plecaku babki i świeczki,

a w walizkach złote dzwoneczki.

Życzymy Wesołych Świąt! ► Gdy pierwszą gwiazdkę ujrzysz na niebie,

wspomnij tych, którzy kochają Ciebie.

Gdy ona zgaśnie, a druga zabłyśnie,

niech Cię aniołek ode mnie uściśnie!

Krótkie życzenia świąteczne SMS i życzenia na Facebooka. Życzenia na Messengera

► W ten wigilijny wieczór

ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

Przesyłam uściski i biały opłatek. Redakcja Expressu Bydgoskiego życzy internautom wesołych świąt Bożego Narodzenia! Ślemy świąteczne życzenia dla wszystkich osób dobrego serca! ► Tradycyjnie, jak co roku,

sypią się życzenia wokół.

Większość życzy świąt obfitych

i prezentów znakomitych,

a ja Ci życzę:

uśmiechu od ucha do ucha

i pogody ducha.

Wesołych Świąt!

►Gdy na niebie wigilijnym pierwsza gwiazdka zaświeci,

gdy w spokoju do stołu zasiądziecie,

niech z kolędą przypłyną do Was

te życzenia zdrowia, miłości oraz wszelkiej obfitości.

Życzenia na Wigilię i na święta Bożego Narodzenia

► W noc wigilijną, w blasku świec,

melodia kolęd płynie w mrok,

niech ci przyniesie radości moc

i wiele szczęścia w Nowy Rok! ► Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki. Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają. Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe. ► Ze szczerego serca w ten piękny czas, gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas, życzę miłości, bez trosk i złości, pokoju na świecie i wszystkiego czego tylko zapragniecie, niech Wam się spełni, i radości doda i niech będzie biało, żeby się szczęście zawsze do nas uśmiechało!

► W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże. Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z dary swymi, staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było snami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Wierszyki na Boże Narodzenie. Rymowanki i do wysłania SMS lub Mesendżerem

► Zielone gałązki, a na każdej świeczka, W stroiku z bibułek stoi choineczka. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami, Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.

Życzymy Wesołych Świąt! ► Świątecznego nastroju, miłosnego podboju. Udanego seksu w łóżeczku, dużo pieniędzy w woreczku. Wielkiej Finlandii na stole, i nowiutkiego Porsche w stodole. Życzymy Wesołych Świąt!

► Dużo szczęścia, eee... to banalne.

Dużo seksu, aaa... to normalne.

Dużo kasy, yyy.... nie wiem skąd.

Oj po prostu wesołych świąt! ► By Ci wszystko pasowało, by kłopotów było mało. By się wiodło znakomicie, by wesołe było życie. Sto całusów na dodatek, by smaczniejszy był opłatek. Zobacz bezpłatnie grafiki i dołącz je do życzeń, wysyłanych bliskim. Wesołych świąt!

Dary serca dla Kresów: Polska solidarność w ostródzkiej zbiórce