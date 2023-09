Zupa z dyni - przepis Ewy Wachowicz. Jak zrobić zupę krem z dyni?

Zupa dyniowa - przepis

Jesień to idealny czas na przygotowanie potraw z dynii. Jedną z nich jest rozgrzewająca zupa dyniowa, która przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym osobom. Jej niepowtarzalny smak oraz intensywny kolor wprowadzą do naszego domowego menu nieco ożywienia.

Zupa dyniowa jest prosta w przygotowaniu, wymaga kilku podstawowych składników, a jej przyrządzenie zajmuje niewiele czasu. To w połączeniu z efektem końcowym doskonała zachęta do tego, by pokusić się o stworzenie kulinarnego dzieła i zaskoczenie wszystkich domowników.