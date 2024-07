Zmiana organizacji ruchu na ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy. Koniec prac na pierwszym odcinku

Remont ulicy Łęczyckiej ruszył w połowie maja. Na odcinku od Fordońskiej do Curie Skłodowskiej pojawiła się nowa nawierzchnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Prace na tej części ulicy zakończyły się w poniedziałek. Barierki z trasy zniknęły we wtorek rano jeszcze przed godziną 9. Na ten odcinek Łęczyckiej na razie wjechały samochody.

W środę na stałą trasę (objazd prowadził przez ul. Bałtycką) wrócą pojazdy linii nr 59, 64, 69, 89 i 33N. Na pętlę przy Łęczyckiej wraca autobus 67. Planowane wydłużenie kursowania linii do przystanku most Kazimierza Wielkiego zostanie wprowadzone po zakończeniu całej inwestycji.

Kierowcy znów mogą dojechać Łęczycką do ulicy Fordońskiej, ale to nie koniec utrudnień. Drugi etap prac obejmuje odcinek od ronda przy Curie Skłodowskiej do Bocznej (wysokość stacji benzynowej). Na czas prowadzenia robót odcinek będzie zamknięty. W kolejnym, ostatnim etapie, wykonawca przeniesie się na część Łęczyckiej od Bocznej do ul. Kamiennej.