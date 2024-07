Otwarto oferty w przetargu na trasę rowerową na ul. Fordońskiej na odcinku Wiślana-Sochaczewska w Bydgoszczy

Ważnym elementem nowego ciągu pieszo-rowerowego będzie kładka nad magistralą węglową. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 12 376 386, 27 zł. Wszystkie firmy, które złożyły oferty zadeklarowały 5-letni okres gwarancji. Dużą dysproporcję widać natomiast w cenach.

Najtańszą ofertę złożył bydgoski Kormost, który zadeklarował wykonanie zadania za ok. 10,16 mln zł. Pozostałe firmy oczekują kwoty wyższej niż planowany wydatek. Want z Tczewa wycenił realizację inwestycji na ok. 12,76 mln zł, Strabag z Pruszkowa na blisko 13,3 mln zł, a Betpol z Bydgoszczy na 13,96 mln zł.

Wybrany wykonawca będzie miał od momentu podpisania umowy 18 miesięcy na realizację inwestycji. Pierwszy etap – wykonanie dokumentacji projektowej – powinien zająć 9 miesięcy. Ma być ona gotowa nie później niż do 30 kwietnia 2025. Określenie przez drogowców dokładnego terminu ma związek z harmonogramem składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.