Zmiana czasu na letni 2024. W święta przestawimy zegarki o godzinę do przodu

Zmiana czasu na letni 2024 - kiedy?

Obowiązujące w Polsce rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów reguluje termin zmiany czasu aż do października 2026 roku. Czas z zimowego na letni zmieniamy w ostatnią niedzielę marca, a z letniego na zimowy - w ostatnią niedzielę października.

Zmiana czasu i jej wpływ na organizm

Nie brakuje przeciwników zmiany czasu, którzy jako jeden z argumentów wskazują negatywny wpływ tych zmian na funkcjonowanie naszego organizmu. Zmiana szczególnie dokuczliwa wydaje się w okresie jesiennym, kiedy przestawiamy czas z letniego na zimowy. Zmiana czasu w pierwszej kolejności doprowadzić może do lekkiej dezorientacji i zaburzeń snu. To skutki, które z pewnością odczuwa najwięcej osób. Nasz organizm po przestawieniu zegarków po prostu potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowego harmonogramu. Istnieją jednak również długofalowe skutki zmiany czasu. Więcej o wpływie zmiany czasu na organizm pisaliśmy w tym artykule: