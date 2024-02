Zmarł malarz związany z Bydgoszczą. Leon Piesowocki miał niezwykły życiorys

W wieku 99 lat zmarł Leon Piesowocki, ostatni artysta armii generała Andersa. We wrześniu 2023 r. przekazał część swojego artystycznego dorobku jako darowiznę do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Pracownicy MOB wspominają donatora.

- Urodził się 9 grudnia 1925 r. w Poznaniu. Po agresji Niemiec na Polskę został wysłany do pracy w fabryce amunicji, następnie, w 1943 r., wcielony do Wehrmachtu. Był w jednostce piechoty, następnie artylerii, trafił do Francji i kolejno na front do Włoch. Z niemieckiego wojska uciekł w październiku 1944 r. Dostał się do 2 Korpusu Polskiego, z którym wyzwalał Bolonię. Po zakończeniu działań wojennych zdobył stypendium na naukę rysunku i malarstwa w rzymskiej Accademii di Belle Arti di Roma. Po przemieszczeniu się wraz z armią gen. Andersa do Wielkiej Brytanii w 1946 r. kontynuował studia malarskie w renomowanych akademiach sztuki - pisze w swym opracowaniu Irena Gauthier. Po demobilizacji w czerwcu 1947 r. pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie studiował i pracował. Brał udział w wielu wystawach organizowanych w Londynie i innych miejscach na świecie. Był wśród założycieli „Grupy 49”, jednego z najciekawszych polskich ugrupowań artystycznych działających na obczyźnie. Współpracował też z pismem „Orzeł Biały”. W październiku 1961 r. otrzymał obywatelstwo brytyjskie, będąc przekonanym, że został pozbawiony polskiego obywatelstwa przez komunistyczny rząd w powojennej Polsce.

Upragniony polski paszport

W 1976 r. przeprowadził się na stałe do francuskiej Prowansji. Jego dzieła pokazywano na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Paryżu, Lyonie, Montelimar, Montpellier czy Ales. W 2018 r. pojawił się na Światowym Zjeździe Kombatantów w Warszawie. W tym samym roku zostały mu przyznane uprawnienia kombatanckie. W listopadzie 2018 otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W czerwcu 2021 r. konsul generalny RP w Lyonie odznaczył Leona Piesowockiego medalem „Gloria Artis”. Dwukrotnie pojawiał się na uroczystościach upamiętniających zwycięskie bitwy 2 Korpusu Polskiego w Republice Włoskiej (Monte Cassino, Bolonia). W 2021 roku w czasie uroczystości odbywających się we Włoszech uhonorowano go medalem „Pro Patria”. W grudniu 2022 r., na dwa dni przed 97. urodzinami, po latach starań w końcu odebrał z rąk konsula RP w Lyonie upragniony polski paszport.

Darowizna dla bydgoskiego muzeum

Do połowy 2022 r. wciąż maluje (posługuje się farbą akrylową, bo, jak mówi, „szybko schnie, a on nie ma czasu”) i szuka tematów. Od 2020 do 2022 r. powstaje około 30 prac, które noszą tytuły związane z muzyką. W 2022 r. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy przygotowało dużą retrospektywną wystawę prac Leona Piesowieckiego, który osobiście uczestniczył w wernisażu wystawy.

We wrześniu 2023 r. przekazał część swojego artystycznego dorobku jako darowiznę do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. - Odszedł człowiek wielkiego formatu, ostatni artysta malarz gen. Andersa. Jednocześnie skromny, bardzo gościnny, kochający ludzi, do ostatnich chwil życia bardzo poruszony napaścią Rosji na Ukrainę i toczącą się tam wojną. Cześć jego pamięci - piszą pracownicy MOB.

Wideo Sukces Neuralink - pacjent steruje komputerem siłą myśli