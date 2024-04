Złoty chłopak - to wydarzy się w serialu do końca kwietnia. Seyran ma pomysł na swoje życie [18.04.24] MIKIR

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak" do końca kwietnia. Wkrótce w telenoweli: Sehmuz planuje najazd na posiadłość Korhanów. Gulgun podejmuje decyzję o rozwodzie i mówi o tym Halisowi. Sehmuz informuje Halisa, że planuje poślubić Nukhet. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.