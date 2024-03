ZDMiKP wydłuży kursowanie autobusu numer 67. Od 16 marca duże zmiany w komunikacji w Bydgoszczy

- Kiedy dokładnie to nastąpi? - dopytujemy Tomasza Okońskiego, rzecznika bydgoskich drogowców. - Aktualnie trwa przetarg na remont ulicy Łęczyckiej. Planujemy gruntowną wymianę nawierzchni i części chodnika. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to roboty ruszą w kwietniu i zakończą się jesienią – odpowiada Tomasz Okoński.

- Opracowaliśmy korektę trasy uwzględniającą wydłużenie linii nr 67 do rozbudowanego skrzyżowania ulic Fordońskiej i Łęczyckiej, które stało się ważnym węzłem przesiadkowym. Zmianę wprowadzimy wraz z zakończeniem prac na ul. Łęczyckiej – napisał ZDMiKP w sieci.

Na tym nie koniec. Cały czas trwają prace nad pakietem zmian, mającym usprawnić korzystanie z komunikacji. W ostatnich dniach do ZDMiKP wpłynęło szereg pytań związanych z planowanymi rozwiązaniami. Odpowiedzi na te, które padały najczęściej, pojawiły się na stronie internetowej spółki. Jedno z nich dotyczyło przedłużenia trasy linii autobusowej numer 67.

W połowie marca Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wprowadzi duże zmiany w rozkładach autobusowych i tramwajowych. Ma to związek z zakończeniem prac przy naprawie nasypu mostu Pomorskiego oraz części robót wodociągowych.

Korekta trasy linii 67 nastąpi więc najszybciej pod koniec bieżącego roku, tymczasem już w sobotę 16 marca nastąpią duże zmiany w bydgoskiej komunikacji. Najważniejsza informacja jest taka, że na most Pomorski wracają tramwaje linii nr 4, 6 i 8.

Wybrane zostały priorytetowe kierunki, gdzie tramwaje w godzinach szczytu, będą kursować prawie w równych odstępach:

Skoordynowane będą też m.in. odjazdy:

W dni powszednie wydłużone zostanie funkcjonowanie linii nr 10 łączącej Fordon z Lasem Gdańskim. Tramwaje będą kursować także po godzinie 19. Odjazdy z pętli w Lesie Gdańskim będą skoordynowane z linią nr 2. Znacznie poprawi to obsługę osiedla Leśnego.

Zmiany dotyczą też autobusów. Do najbliższej soboty zakończą się również prace wodociągowe na ulicach: Stawowej, Mickiewicza i Paderewskiego. W związku z powyższym linie nr 52, 59, 60, 57, 64, 71, 77 i 33N powrócą do obsługi stałych tras. Od 16 marca wprowadzone zostaną natomiast drobne korekty w rozkładach jazdy linii nr: 53, 56, 61, 62, 71, 77, 84 i 85. Ma to związek ze zmianami w ruchu tramwajowym.