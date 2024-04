Zderzenie tramwajów w bydgoskim Fordonie. Mamy nowe informacje

Jak wczoraj informowaliśmy, we wtorek krótko po godzinie 11, w Fordonie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch tramwajów. Na ulicy Akademickiej (między Romanowskiej a Rejewskiego) tramwaj linii numer 5 najechał na tył tramwaju linii numer 11. Ruch tramwajowy w stronę Fordonu został zablokowany. W wyniku zderzenia 16 osób doznało obrażeń, były to otarcia i stłuczenia. Poszkodowani zostali przewiezieni do trzech bydgoskich szpitali: Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela, Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza oraz do 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką.

Mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy relacjonował nam we wtorek, że kilkanaście osób zgłosiło dolegliwości. Osoby te najpierw były badane na miejscu, następnie zostały przewiezione do szpitali. Od obrażeń miało zależeć, czy zdarzenie zakwalifikowane zostanie jako kolizja, czy jako wypadek.