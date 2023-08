Zbiórka używanej odzieży na pomoc Stasiowi Raczyńskiemu. Wielka akcja w gminie Zławieś Wielka

Staś urodził się z rzadką wadą genetyczną - hemimelią strzałkową. Wady nie udało się wykryć przed urodzeniem. Żeby mógł funkcjonować jak jego rówieśnicy, musi przejść jeszcze dwie operacje w Instytucie u prof. Paleya w Warszawie.

- Wkrótce Staś skończy 4 latka. Ciągle rośnie i konieczne jest przeprowadzenie kolejnej operacji wydłużania nóżki. Operacja najprawdopodobniej odbędzie się już we wrześniu 2023 roku. Jej koszt po raz kolejny przekracza możliwości finansowe rodziców, dlatego bardzo prosimy o pomoc - informuje koordynatorka akcji „Szafowanie” w gminie Zławieś Wielka Krystyna Gajdemska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Czarnowie.

"Szafowanie" to zbiórka używanej odzieży. W określonym dniu do wyznaczonego miejsca przyjeżdżają samochody, do których ładowane są zebrane używane ubrania i tekstylia. Akcjom "Szafowania" towarzyszą różnorodne imprezy, m.in., występy muzyczne, zabawy taneczno-ruchowe dla dzieci, występy mażoretek, pokazy wozów strażackich czy policyjnych.