Zakończyła się obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Nie wszyscy stawili się dobrowolnie

Każdy poborowy zakwalifikowany został do jednej z kategorii, określającej możliwość odbycia służby wojskowej. Od momentu uprawomocnienia się postanowienia (14 dni), kandydaci z kategoriami A, B, D automatycznie przeniesieni zostali do rezerwy i mają uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony. Ci, którzy otrzymali kategorię E (trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej), zostawali skreślani z listy ewidencji wojskowej.

W roczniku podstawowym uzyskano 90 procent stawiennictwa, więc był to niewielki odsetek tych osób, które się nie pojawiły. Są to osoby usprawiedliwione (do tej grupy zaliczano też ludzi, którzy od dłuższego czasu zamieszkują poza granicami Polski), ale część osób miała status „nieusprawiedliwiony”. Ci ostatni dostawali ponaglenia, zdarzały się też przypadki doprowadzenia młodej osoby przez policję.