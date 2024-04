Zaczęły obowiązywać Bydgoskie Standardy Zieleni. Będzie więcej drzew i krzewów

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski dodał, że Bydgoskie Standardy Zieleni to dokument w randze zarządzenia prezydenta miasta.

- Oznacza to, że jest on wiążący dla wszystkich urzędników, którzy w moim imieniu wydają decyzje i realizują inwestycje. Daje to gwarancję, że standardy będą przestrzegane wszędzie tam, gdzie jest władztwo miasta - zapewnił Rafał Bruski. Dodał, że jeśli chodzi o inne podmioty, to Wydział Gospodarki Komunalnej będzie wydawał takie decyzje (np. środowiskowe i dotyczące zieleni), aby inwestorzy realizowali te wytyczne. Dla wszelkich innych podmiotów Bydgoskie Standardy Zieleni będą tylko zaleceniami.

Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miasta Bydgoszczy, w tym roku na ulicach zasadzonych zostanie 300 drzew i 15 tysięcy krzewów. Nowe nasadzenia pojawią się m.in. na terenie parku Wolności i parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Nowe drzewa zobaczymy w okolicach ronda Fordońskiego, przy ul. Fordońskiej, Łęczyckiej, Żmudzkiej, Kijowskiej, Koszalińskiej, Lewińskiego oraz Bałtyckiej.