Za nami finał V edycji akcji "Twoje serce dla dzieci z Filipin". Pomoc zorganizował pan Dariusz z Bydgoszczy

Bezpieczny plac i paczki dla 30 filipińskich rodzin

Finał bieżącej edycji miał miejsce w poniedziałek, 8 kwietnia. Oprócz pomocy kolejnym 30 rodzinom z dziećmi z cmentarza w Manili, część środków została przeznaczona na budowę bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, którego uroczyste otwarcie miało miejsce właśnie podczas finału tegorocznej akcji "Twoje serce dla dzieci z Filipin". Z Bydgoszczy dobroczyńcy wyruszyli już w środę, 3 kwietnia, bladym świtem. Następnie z Warszawy do Pekinu, z Pekinu do Manili, stamtąd zmiana lotnisk na lot do Lagazapi. Potem do portu Tabaco i statkiem do Virac na wyspie Catanduanes. A stąd już busem do szkoły San Miguel Elementary School, gdzie zaplanowano finał V akcji Twoje serce dla dzieci z Filipin.