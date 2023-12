Za nami finał "Bydgoszczy w kwiatach i zieleni". Mieszkańcy nagrodzeni! [zdjęcia]

Tradycja organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy konkursu "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni" sięga 1835 roku. Już wtedy Bydgoszcz wskazywano jako oazę zieleni zbudowaną rękami swoich obywateli. To m.in. dzięki nim Bydgoszcz niezmiennie zaliczana była do najbardziej ukwieconych miast w Polsce. Od wielu lat konkursowi patronuje "Express Bydgoski". Każdego roku mamy przyjemność gościć u mieszkańców, którzy są pełni pasji do ogrodu i każdą wolną chwilę poświęcają na to, by udoskonalać przestrzeń wokół siebie.