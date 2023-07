"Z Kujaw i Pomorza do Lizbony". Przed nami Światowe Dni Młodzieży 2023

– To są młodzi ludzie, więc trzeba ich wesprzeć, by mogli skorzystać z daru takiego spotkania. Zwłaszcza, że są na to otwarci i bardzo go pragną. Nie może być tak, że środki finansowe staną się przeszkodą, a tym samym utrudnią chętnym wyjazd na Światowe Dni Młodzieży – mówi bp Krzysztof Włodarczyk. – Takie spotkania są bardzo potrzebne młodemu człowiekowi. Po to, by mógł bardziej zobaczyć siebie, swoje wnętrze, a także poczuć, że nie jest osamotniony. To umacnia młodych, by jeszcze mocniej być żywym Kościołem.