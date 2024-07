Wzrost zachorowań na letni wariant koronawirusa. Zwróć uwagę na te objawy - to może być KP.2 lub KP.3 [4.07.24]

Letnia fala COVID-19: Sytuacja w Stanach Zjednoczonych

Według BBC, w Stanach Zjednoczonych liczba pacjentów zakażonych nowym wariantem koronawirusa, KP.3 (znanym również jako Kappa), systematycznie wzrasta. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) donosi, że KP.3 odpowiada obecnie za około 33% nowych przypadków zakażeń w kraju. W połowie czerwca liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zaczęła wzrastać, co potwierdza dr Thomas Russo z Uniwersytetu w Buffalo. Jak podkreśla, „Wygląda na to, że rozpoczyna się letnia fala koronawirusa”.