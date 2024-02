Wykroczenia pieszych w oku monitoringu bydgoskiej policji. Posypały się mandaty - zobacz zdjęcia i wideo

Monitoring zarejestrował wykroczenia m.in. na skrzyżowaniu Akademickiej i Kaliskiego. Przypomnijmy, że to na tym skrzyżowaniu doszło do śmiertelnego wypadku. W piątek, 12 stycznia, 14-latka została potrącona przez tramwaj - w bardzo poważnym stanie została zabrana do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. 14-latka przebiegała na czerwonym świetle i nie zauważyła ruszającego z przystanku tramwaju.

KWP w Bydgoszczy