Wydział Farmaceutyczny CM UMK kolejny raz zaprosił uczniów na warsztaty w laboratoriach [zdjęcia]

- To czwarta edycja praktycznych warsztatów dla uczniów szkół średnich - mówi Joanna Grześkiewicz z Zespołu ds. Promocji Wydziału Farmaceutycznego CM UMK. - Wydarzenie na stałe wpisało się już do kalendarza eventów naukowych Wydziału Farmaceutycznego. Przyjęło ono formułę cyklicznych spotkań z młodzieżą, które organizowane są we wrześniu i lutym każdego roku.