Wojtuś Berka jest już po delfinoterapii w Turcji. Rodzina nie ustaje w walce o jego lepsze życie!

Rodzina musi mierzyć się także z hejtem w sieci. Wielokrotnie są rozliczani za wszystkie wyjazdy, które wiążą się z rehabilitacją Wojtka.

- Komentarze niektórych osób są naprawdę krzywdzące. Ludzie zarzucają nam, że zarabiamy na chorobie Wojtka i jeździmy na wakacje jego kosztem. Nie mają jednak pojęcia, jak wygląda życie rodziny, w której jest chore dziecko. Oprócz osób starających się podcinać skrzydła, w naszym otoczeniu są prawdziwe anioły. Jednym z nich jest Mateusz Gruźla z "Fundacji Dobro Wraca", bez którego nasza zbiórka stałaby w miejscu. To on ratuje wiele małych dzieci. Pomaga rodzinom, podpowiada i otacza opieką. Tacy ludzie jak on przywracają mi wiarę w ludzkość - zwierza się Wiktoria, siostra Wojtusia.