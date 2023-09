Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przekazał ratownikom sprzęt o wartości 2 milionów złotych [zdjęcia]

Mikołaj Bogdanowicz przekazał sprzęt ratownikom do karetek. Będzie on służył mieszkańcom całego województwa. Do naszego regionu trafiło: 10 defibrylatorów, 23 respiratory oraz 18 urządzeń do kompresji klatki piersiowej.

- W naszym systemie ratownictwa medycznego mamy dziewięćdziesiąt cztery karetki, które wyjeżdżają około pięciuset razy w ciągu doby. Z tego miejsca chciałby podziękować ratownikom i osobom, które organizują ich pracę za poświęcenie i zaangażowanie – rozpoczął spotkanie z mediami wojewoda. - Sprzęt, który do nas trafia pochodzi z WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Jest to pokłosie wniosku, który napisaliśmy z powodu wzrostu liczby mieszkańców w regionie. Szacuje się, że w regionie jest około osiemdziesięciu tysięcy Ukraińców. W związku z tym ratownicy mają więcej pracy.

- Chciałbym serdecznie podziękować za ten dar w imieniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. To sprzęt najwyższej jakości i będzie służył chorym w najcięższym stanie. Dzięki niemu będziemy mogli zająć się pacjentami w jeszcze bardziej profesjonalny sposób. Warto zaznaczyć, że każdy z tych trzech elementów będzie używany zarówno w karetce, jak i na miejscu zdarzenia - dodał Maciej Romaniuk, ratownik medyczny.

Nowoczesny sprzęt trafi do 21 dysponentów ratownictwa medycznego w całym województwie kujawsko-pomorskim.