Woda lała się z sufitu. Policjanci pomogli mieszkance bydgoskiego Błonia

Nietypową interwencję policjanci podjęli w nocy z 16 na 17 stycznia. Wtedy starsza pani zadzwoniła na policję, że potrzebuje pomocy, ponieważ jest osobą niepełnosprawną, ma problemy z poruszaniem się, a z mieszkania piętro wyżej leje się woda po suficie i ścianach. Kobieta nie była w stanie iść do sąsiadów, by ich zaalarmować.

Mieszkające wyżej małżeństwo nie było świadome awarii, dowiedziało się o niej dopiero od interweniujących policjantów. Wodę szybko udało się zakręcić.

Funkcjonariusze po chwili wrócili do mieszkania starszej kobiety. Tam pomogli jej w zabezpieczeniu pomieszczeń przed jeszcze większymi szkodami. Porozkładali pojemniki w miejscach, gdzie lała się woda z sufitu, odłączyli od prądu wszystkie stojące na ziemi urządzenia elektryczne oraz z uwagi na zalanie łóżka wodą, przenieśli suchą pościel do drugiego pokoju, gdzie 78-latka mogła odpocząć i się uspokoić. Policjanci zwrócili również uwagę sąsiadów na sytuację starszej kobiety. Ci zaopiekowali się nią aż do powrotu córki.