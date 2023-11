Wkrótce w Bydgoszczy wystartuje Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM. Trwają zapisy

Zawody będą odbywać się co miesiąc na najnowocześniejszym, 50-metrowym basenie w Polsce, czyli Astorii Bydgoszcz.

Zawodnicy rywalizować będą na supersprinterskim dystansie: 300 jardów pływania w basenie Astorii, 8 km jazdy na rowerze stacjonarnym z pomiarem mocy oraz 3 km biegu na bulwarach przy Brdzie. Osoby, które wezmą udział w minimum trzech wydarzeniach, będą walczyć w klasyfikacji łącznej cyklu.

Planowane terminy imprez: 25 listopada, 20 stycznia, 24 lutego, 23 marca, 13 kwietnia oraz 11 maja.

- Udział w Triathlonie POD DACHEM to doskonała zabawa, ale też idealna okazja do: sprawdzenia aktualnej formy, urozmaicenia przygotować do startów zimą i wiosną, a także przygotowania się do startu w triathlonie latem – piszą na swojej stronie internetowej organizatorzy.

Starty odbywać się będą co 20 minut od 9.20 do 12.40 na dziewięciu torach (po 18 zawodników w serii). Na każdym z nich będzie rywalizowało dwóch zawodników, płynąc na swojej stronie toru. Do drugiego etapu przygotowanych zostanie 22 rowerów Technogym z pomiarem mocy. Trzeba przejechać 8 km i zasygnalizować fakt zbliżania się do końca opiekunowi strefy kolarskiej w celu weryfikacji (podnosząc rękę). W sezonie 2023/2024 skrócono nieco dystans (z 10 do 8 kilometrów, aby zachować balans między dystansami w każdej konkurencji). Po rowerze trzeba będzie udać się na trasę biegową, która biegnie wzdłuż bulwarów Brdy. Do pokonania trzy pętle po ok. 1 km każda.