Wioślarze BTW Bydgoszcz muszą zmienić siedzibę. Budynek jest w fatalnym stanie technicznym

Towarzystwo zostało powołane do życia przez najwybitniejszych synów grodu nad Brdą 16 marca 1920 roku, a więc chwilę po powrocie Bydgoszczy do Macierzy. Zostało tym samym pierwszym polskim klubem sportowym w mieście. Założycielami byli znamienici polscy patrioci, których celem - oprócz rozwoju dyscypliny - było pokazanie polskości Bydgoszczy. Początkowo przyjęto nazwę Towarzystwo Wioślarzy „Tryton", aby już w sierpniu tego samego roku zmienić ją na znaną do dziś Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie.

Już od pierwszych chwil swego istnienia BTW zapisało się złotymi zgłoskami na kartach historii bydgoskiego sportu. W pierwszym roku istnienia działacze Towarzystwa, nie szczędząc pieniędzy, zorganizowali pierwsze regaty o mistrzostwo Polski, które od tej pory przez cały okres międzywojenny odbywały się na torze w Łęgnowie, goszcząc często wybitnych gości, z prezydentami Rzeczypospolitej na czele.