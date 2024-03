W piątek (22 marca) o godz. 15 nastąpi jego uroczyste otwarcie z udziałem władz uczelni, w tym prof. dr. hab. inż. Marka Adamskiego, rektora PBŚ. Tego dnia jarmark czynny będzie do godz. 20. W kolejnych dniach w sobotę (23 marca) organizatorzy zapraszają w godz. 12-20, a w niedzielę (24 marca) w godz. 12-18.

Tymczasem na Politechnice Bydgoskiej trwają intensywne przygotowania do tego wydarzenia. Skoro to wielkanocna odsłona jarmarku, to tradycyjnie nie może zabraknąć zagrody z kurczakami. Jak zapewnia fordońska uczelnia, za ich bezpieczeństwo i komfort odpowiadać będą najlepsi specjaliści z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt PBŚ.

Będzie też ciuchcia, która po raz pierwszy pojawiła się podczas bożonarodzeniowego jarmarku na PBŚ. Przejażdżki nią przypadły do gustu szczególnie dzieciom, więc i tym razem nie może jej zabraknąć.