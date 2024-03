W Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy stanęły ogromne organy. Przyjechały z Hiszpanii

W Bydgoszczy trwają prace przy budowie nowego kampusu Akademii Muzycznej. W 8-kondygnacyjnym budynku będą między innymi cztery sale koncertowe (symfoniczna, kameralna, teatralno-operowa i organowa), sale dydaktyczne, sala prób, pomieszczenia gastronomiczne i dom studenta. Prace budowlane mają zakończyć się w roku 2026.

Do jednej z sal koncertowych kampusu trafią organy, które są kopią instrumentu z przełomu XVII-XVIII wieku z Villarroya de la Sierra w Hiszpanii. Organy już przyjechały do Bydgoszczy, ale na czas budowy nowej siedziby Akademii Muzycznej, będą się znajdowały w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy. Montaż instrumentu rozpoczął się 18 marca i trwał tydzień. Organy przywiózł do Bydgoszczy hiszpański organmistrz Joaquin Lois, który nadzorował ich montaż. W przyszłym roku Joaquin Lois rozbierze instrument i wstawi go w sali Akademii Muzycznej. Z organami zapoznał się już organmistrz Zdzisław Molina z bydgoskiej Akademii Muzycznej, który na co dzień będzie odpowiadał za ich konserwację, gdy staną już w docelowej lokalizacji.