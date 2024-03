W tych kościołach w Bydgoszczy spowiadają w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, a nawet w Wielką Sobotę

Wielkanoc 2024 w Bydgoszczy. W tych parafiach spowiadają w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę

Święta Wielkiej Nocy to najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. To również długo wyczekiwany czas rodzinnego ciepła i miłości. Święta Wielkanocne obfitują w tradycje oraz zwyczaje ludowe i choć część z nich niestety zanikła, to wiele nadal jest kultywowanych. Niedziela Palmowa, Droga Krzyżowa w Wielki Piątek, tradycyjna wielkanocna święconka, msza rezurekcyjna, śniadanie wielkanocne czy wreszcie śmigus-dyngus to powszechnie znane wielkanocne obyczaje.

To również okres, w którym osoby wierzące decydują się skorzystać ze spowiedzi świętej. W większości bydgoskich kościołów, spowiedź święta trwała do Wielkiej Środy. Wiele parafii zdecydowało się jednak przedłużyć czas spowiedzi o Wielki Czwartek, Wielki Piątek, a nawet Wielką Sobotę.