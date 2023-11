W lasach śnieg i grzyby. Wiadra wypełnione podgrzybkami z Borów Tucholskich - zobacz zdjęcia

Pani Małgorzata wybrała się w niedzielę (19 listopada) na grzyby w rejonie Tlenia. W ten dzień do regionu zawitała zima, ale w lesie można nie tylko podziwiać piękne widoki. Pani Małgorzacie udało się zebrać sporo podgrzybków.

Grzybobranie w Tleniu - niedziela, 19 listopada Małgorzata Florczak

Grzyby typowe dla okresu jesiennego nadal można zbierać również w rejonie Bydgoszczy i nie mówimy o pojedynczych okazach. Pan Krzysztof wybrał się w piątek na grzybobranie w rejonie Romanowa nad Zalewem Koronowskim. Udało mu się zebrać sporo podgrzybków oraz gąsek (na które pora przychodzi właśnie późniejszą jesienią).

Grzyby zebrane w rejonie Romanowa 17 listopada Nadesłane

Chociaż samo pojawianie się podgrzybków o tej porze nie jest niespotykane, to liczba, którą można nadal zebrać na większości grzybiarzy robi wrażenie. - Ja nie pamiętam takiego długiego sezonu grzybowego. O tej porze to zawsze były tylko zielonki, ja tak przynajmniej pamiętam - to jeden z komentarzy na facebookowej grupie zrzeszającej miłośników grzybobrania.