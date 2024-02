W Bydgoszczy trwają testy autobusów elektrycznych. Kiedy elektryki na stałe we flocie?

Elektryczna przyszłość coraz bliżej?

– To jest autobus elektryczny? – pyta jedna z pasażerek po tym, gdy z niego wysiada. – Super – dodaje po chwili. To na co głównie zwracają uwagę podróżujący autobusami to mniejszy hałas. Od środy do niedzieli (co drugi dzień) zaplanowano kursy elektrykiem na wybranych kursach linii 57 i 80. We wtorek 27 lutego autobus wyjedzie na trasę linii 83. Z przystanku Tatrzańskie wyruszy o godz. 4:37, 6:50, 8:55, 15:30 i 18:00, a z Czyżkówko o godz. 5:25, 7:55, 14:07 i 16:37.