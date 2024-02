Nie będzie zmian na skrzyżowaniu Akademickiej i Kaliskiego w Bydgoszczy. Sygnalizacja działa tam prawidłowo

Radna Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Zwierzchowska wysłała interpelację w tej sprawie 26 stycznia, gdy doszło do drugiego wypadku z udziałem tramwaju, na skrzyżowaniu Kleeberga i Andersa. Zginęła wówczas 76-latka. Dwa tygodnie wcześniej doszło do tragicznego zdarzenia przy zbiegu ulic Akademickiej i Kaliskiego. Poważnych obrażeń doznała 14-latka, której nie udało się uratować. Radna zwróciła się z prośbą o weryfikację „poprawności, skuteczności i ergonomii rozwiązania sygnalizacji świetlnej” na drugim z wymienionych odcinków, pytając czy organizacja przejścia i świateł jest tam właściwa.

– Wiadomym jest, że w obu tych newralgicznych miejscach nie dochodziłoby do zagrożenia, gdyby wszyscy korzystający z drogi zachowywali się zgodnie z przepisami. Jeśli jednak tak często dochodzi do tak poważnych zdarzeń, to powinniśmy zrobić wszystko, aby wyeliminować sytuacje generujące niebezpieczeństwo – napisała Katarzyna Zwierzchowska.