Posypały się mandaty za przechodzenie na czerwonym w Bydgoszczy - wspólna akcja policji i drogowców [wideo]

Jak pieszy przechodzi przez ulicę? Biegnąc, na czerwonym świetle, nie sprawdzając, czy nic nie jedzie. Często z telefonem w dłoni albo ze słuchawkami na głowie. Specjalną akcję (w której sprzęgli siły spece z centrum miejskiego zarządzania kryzysowego i policjanci) przeprowadzono w Bydgoszczy w miejscu, w którym w połowie stycznia doszło do tragicznego wypadku z udziałem 14-latki.

Przed ekranami komputerów w niewielkim pomieszczeniu siedzi kilka osób. To pracownicy centrum zarządzania ruchem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcz oraz policjant WRD bydgoskiej komendy. Budynek mieści się przy ulicy Toruńskiej 188. Na dużych ekranach na ścianie widać podgląd z kilku kamer. Wszystkie pokazują to, co dzieje się na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiego z Akademicką w Fordonie.

Przejście naznaczone śmiercią

To w miejscu, które teraz znajduje się pod bacznym okiem kamer monitoringu miejskiego, w połowie stycznia doszło do tragicznego wypadku. Zginęła potrącona przez tramwaj 14-letnia dziewczyna.

Na jednym z podglądów widać właśnie, jak kobieta przebiega przez jezdnię mimo tego, że świeci się czerwone światło. Chwilę później, kiedy już czeka na przystanku na tramwaj, podchodzą do niej dwaj policjanci. Jaka będzie kara? Mandat za takie wykroczenie to 200 zł. Policjanci oczywiście mogą też poprzestać na pouczeniu. Mogą też skierować sprawę do sądu. Chwilę później kolejna sytuacja. Tym razem wpadł młody mężczyzna w stroju do biegania. W kontynuowaniu treningu nie przeszkodziło mu czerwone światło na przejściu.

Zazwyczaj pracownicy centrum miejskiego monitorinu na bieżąco badają sytuację w różnych punktach Bydgoszczy. W czwartek 8 lutego przeprowadzono jednak specjalną akcję z udziałem ZDMiKP i policjantów z wydziału ruchu drogowego. Centrum zarządzania było w stałym kontakcie z patrolem policji, który pracował na miejscu w Fordonie. Działania zaczęły się około 8 rano i trwały do 10.

Który pieszy patrzy w prawo zamiast w lewo?

W tym czasie kamery zarejestrowały 12 wykroczeń, z których 10 dotyczyło samych pieszych przechodzących przez przejście na czerwonym świetle.

- W tego typu akcjach staramy się pokazać, jak zachowują się użytkownicy dróg, czy to piesi, czy kierowcy. Dzisiaj sprawdzamy, jak piesi przechodzą przez przejścia. Okazuje się, jak przed chwilą widzieliśmy, że wiele osób przebiega na czerwonym świetle - mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy ZDMiKP.

Powód takiego zachowania zawsze jest podobny, zaznacza Okoński: - Tramwaj nadjeżdża, muszę przebiec, nie jedzie nic, to znaczy, że też mogę przejść. Najgorsze jednak jest to, że nawet, jeśli pieszy przechodzi na tym czerwonym świetle, to się nie rozgląda. Niektórzy mają słuchawki na uszach, spoglądają w prawo, mimo że samochód nadjeżdża z lewej strony. - Aż 10 rażących wykroczeń, które stwierdzono w trakcie działań, polegało na przechodzeniu lub przebieganiu przez jezdnię na czerwonym świetle. Ponadto dwa wykroczenia zostały popełnione przez kierowców w stosunku do pieszych. Policjanci zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane - mówi kom. Lidia Kowalska, z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Trzeba pamiętać o tym, że cała infrastruktura drogowa służy do tego, żeby podnieść bezpieczeństwo - dodaje Tomasz Okoński. - To znaki, sama droga, oświetlenie, przejścia dla pieszych, ale za stuprocentowe bezpieczeństwo odpowiadamy my sami, piesi, rowerzyści, kierowcy. Są piesi, którzy się nie rozglądają, zanim przejdą przez ulicę, kierowcy, którzy jadą z prędkością 150 km na godzinę przez miasto.

