W Bydgoszczy ruszył projekt (Nie)widzialni. Ma zwiększyć świadomość o niepełnosprawności

Niewidoczna niepełnosprawność nie wiąże się z używaniem wózka czy białej laski. Może być spowodowana np. chorobą (np. stwardnienie rozsiane, cukrzyca), zaburzeniami neurorozwojowymi (np. autyzm), przebiegiem leczenia (np. leczenie onkologiczne), wypadkami (np. proteza nogi, niewidoczna pod ubraniem). Jest trudna do zauważenia, ale często wpływa znacząco na życie osób, które jej doświadczają. W Polsce mieszka nawet 5 mln osób z niepełnosprawnościami. Znaczna większość (ok. 80%) to osoby doświadczające niepełnosprawności, których nie widać. Stąd pomysł na projekt „(Nie)widzialni”. Jego celem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami oraz poprawa świadomości nt. niewidocznych niepełnosprawności w społeczeństwie.

– Niewidoczne niepełnosprawności, mimo że doświadcza ich kilka milionów Polaków, są często tematem, który pozostaje niewidzialny w naszym społeczeństwie. Brakuje świadomości, wiedzy i często zrozumienia, że niepełnosprawność, która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, może znacząco wpływać na życie osoby, która ją doświadcza. Mam nadzieję, że dzięki projektowi „(Nie)widzialni” uda się zmienić tę sytuację. Niezmiernie mnie cieszy, że możemy zrealizować serię warsztatów nt. niewidocznych niepełnosprawności dla mieszkańców Bydgoszczy – mówi Monika Łada, prezes Fundacji StwardnienieRozsiane.Info, cytowana przez portal bydgoszczinformuje.pl.