W Bydgoszczy jak w słodkiej bajce. Rozpoczął się VII Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka"

- Ponownie wprowadzimy na bydgoskie ulice sztukę cyrkową, której na co dzień tak tu brakuje. Akrobatyka na najwyższym poziomie poruszy publikę podczas występów Arctic Ensemble (Finlandia) - Stary Rynek, 25. 08., g. 19 - czy Luki Palliniego (Włochy) - Wyspa Młyńska, 25.08., g.21 - prezentując wszystko to, co najlepsze, kiedy mowa o dziedzinie, jaką jest nowy cyrk - zachęca M. Perszutów.