W Bydgoszczy działa już tylko jedna rada osiedla. Szczegóły dotyczące wyborów nowych nadal nieznane

– Jeszcze o tym, co zrobimy nie myśleliśmy, bo kadencja wygasła na początku lipca, a wiemy, że wakacje to taki trochę „sezon ogórkowy”. Prace przebiegają inaczej, są dyżury, ale nie robimy posiedzeń – to okres urlopowy. Ustaliliśmy, że chętni członkowie rady, którzy nie są w zarządzie, mogą uczestniczyć w spotkaniach. Wolałbym, żeby były wybory, bo łatwiej pracować w pełnym składzie – mówi nam Kornel Kopczyk, przewodniczący RO Leśne.