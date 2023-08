Koniec prac związanych z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy. Co z parkomatami?

Na części ulic nowe rozwiązania funkcjonują od kilku tygodni, na innych dopiero wchodzą w życie. W dniach od 21 do 25 sierpnia wykonywano prace przy malowaniu oznakowania poziomego na ulicach :

Drogowcy do prac związanych z rozszerzeniem SPP przystąpili w kwietniu. Na wielu bydgoskich ulicach wprowadzono nowe oznakowanie. Znikła część miejsc postojowych na chodnikach, wymalowano nowe kontrapasy i pasy rowerowe, wprowadzono kontraruch rowerowy, a część ulic przekształcono w jednokierunkowe. Dodatkowo w centrum w niektórych miejscach wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.

W ostatnim czasie zmiany weszły w życie także m.in. na Zamoyskiego, Czartoryskiego, Racławickiego czy Curie Skłodowskiej na odcinku od Jurasza do Kurpińskiego. Nowe rozwiązania budzą dużo emocji. Jedni dopytują o to, jak korzystać z nowych rozwiązań przygotowanych dla rowerzystów, inni narzekają, że zmiany prowadzą do większych korków w centrum miasta.