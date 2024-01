Ulica Kręta w Bydgoszczy ma stać się Jazzową. Radni zdecydują ostatniego dnia stycznia

Już przy okazji koncertów z cyklu Sceny Letniej w Bydgoszczy, organizator imprezy, Józef Eliasz zaznaczał, że udało się roztańczyć ulicę "Jazzową".

- Oficjalnie to jeszcze Kręta, ale my już na nią mówimy Jazzowa - zaznaczał Eliasz, właściciel klubu Eljazz, który mieści się przy Krętej właśnie. - U pana prezydenta wniosek o zmianę nazwy ulicy leży już od roku. Ulica Kręta nie ma uzasadnienia historycznego, została tak nazwana po wojnie. Faktycznie wtedy była kręta, ale teraz jest prosta i krótka. A my jesteśmy tu od trzydziestu lat. I, co trzeba zaznaczyć, to jedyna kamienica przynależna do tej ulicy.