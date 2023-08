Tysiące bydgoszczan wymienia dowody osobiste. Na nowych dokumentach będą odciski palców i podpis

Zmiany są efektem dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej. Mają zmniejszyć ryzyko fałszowania dokumentów tożsamości. Wprowadzono do nich m.in. drugą cechę biometryczną, czyli odciski palców. Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej oznacza, że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12. roku życia będzie można złożyć jedynie osobiście w urzędzie.

- Do końca lipca przyjęliśmy ok. 20 tysięcy wniosków o wydanie dowodu. Do końca roku spodziewamy się jeszcze ok. 15.000 - informuje nas Marta Stachowiak, rzecznika bydgoskiego ratusza.