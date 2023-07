Tutaj kręcono serial "Stulecie Winnych", "Pana Tadeusza", "Ogniem i mieczem". Warto zwiedzić ten skansen! Iwona Góralczyk

Skansen Wsi Mazowieckiej ma w sobie urok niepowtarzalny. To tutaj kręcono kultowe filmy, teledyski oraz m.in. serial TVP "Stulecie Winnych". Zobaczcie >>> Collage/screen TVP "Stulecie Winnych", Iwona Góralczyk Zobacz galerię (25 zdjęć)

Od lat skansen w Sierpcu jest na top liście wśród turystów, którzy rozkochani są w dawnej, polskiej wsi. Miejsce to zauroczyło również twórców filmowych. Właściwie należałoby zapytać, kogo tu nie było! Zanussi, Hoffman, Wajda - to początek listy jakże wspaniałych reżyserów. Gościli tu także artyści scen muzycznych, a i gwiazdy kulinarnych podróży, jak choćby Robert Makłowicz. Co ma w sobie takiego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i co tu przez lata kręcono? O tym niżej.