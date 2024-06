Trzy rajdy w Bydgoszczy na zakończenie walki o tytuł Rowerowej Stolicy Polski

Od początku czerwca tysiące cyklistów w całej Polsce bierze udział w rywalizacji, która polega na „kręceniu” kilometrów. Liczą się przejazdy do szkoły, pracy czy dłuższe wycieczki. Niektórzy podjęli próbę bicia niebotycznych rekordów, jak 10.000 km w ciągu miesiąca. Mieszkańcy Bydgoszczy, organizatora całej akcji, przez cały miesiąc mogą brać w różnego rodzaju imprezach i tak też będzie w ostatni czerwcowy weekend.

Rowerowy maraton rozpocznie się w piątek, 28 czerwca o godz. 18.00 Bydgoską Masą Krytyczną. Te przejazdy są adresowane do wszystkich rowerzystów, którym bliski jest rozwój ruchu rowerowego w naszym mieście. Chętni spotykają się na Starym Rynku i przemierzają Bydgoszcz, aby zamanifestować swoje przywiązanie do dwóch kółek i pokazać, że rower może być codziennym środkiem transportu.

- W czerwcu organizujemy bądź współorganizujemy w sumie 11 imprez. Jest to dla nas duże wyzwanie, ale zależy nam na tym, aby bydgoszczanie integrowali się podczas wspólnych przejażdżek i dołożyli jak największą cegiełkę do wyniku Bydgoszczy w RSP - wyjaśnia Sebastian Nowak, prezes Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna. - Piątkowa trasa będzie liczyła 20 km i zakończy się w Myślęcinku. Tam zapraszamy na ognisko, prowiant we własnym zakresie. Mamy najdłuższe dni w roku, więc korzystajmy z nich dodaje Nowak.