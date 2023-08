Trwa zbiórka przyborów szkolnych. W punkcie pomocy uchodźcom z Ukrainy w Bydgoszczy

– Jeżeli Twoje dziecko wyrosło już z ubrań szkolnych, koszulek na wf czy plecaka i piórnika, to ogłaszamy zbiórkę przyborów szkolnych – poinformował profil Bydgoszcz pomaga Ukrainie. Wpis opublikowano 1 sierpnia. Pierwsze plecaki i inne dary trafiły już do punktu pomocy w budynku UKW przy ul. Chodkiewicza 30. Wolontariusze liczą, że uda się również pozyskać zeszyty, długopisy czy inne niezbędne akcesoria, które wymagają wcześniejszego zakupu.

– W bydgoskich szkołach pozostaje bardzo wielu ukraińskich uczniów, a nie wszystkich rodziców stać na to, aby ich w pełni wyposażyć – tłumaczy Joanna Czerska-Thomas, koordynatorka punktu pomocy. – W Polsce odbywa się to tak, że jeśli mamy jakąś kuzynkę, siostrę czy ciocię, to rzeczy są przekazywane. Pamiętajmy, że oni są wyrwani ze swoich środowisk. To apel o to, aby się podzielić – stwierdza.