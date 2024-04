Trwa rozbiórka kładki na Wyżynach. Mieszkańcy Bydgoszczy podzieleni w sprawie zmian przy Wojska Polskiego

Przy niektórych wejściach zniknęła część schodów, stopniowo pracownicy rozbierają kolejne barierki i rynny z kładki. Cały czas, mimo trwających robót, na miejscu kursują tramwaje. Na czas prowadzonych robót zmieniono nieco lokalizację przystanku autobusowego. Z utrudnieniami muszą liczyć się również kierowcy – przed i pod przeprawą zwężono przejazd do jednego pasa ruchu.

Mieszkańcy w konsultacjach opowiedzieli się za kładką

– Najwyższy czas ją rozebrać. Ci co, tak bardzo przeciągali to w czasie, powinni sami wejść o dwóch kulach na górę – musiałam to robić pół roku temu. Ten wariant z przejściami jest bardzo dobry. Kierowcy są niezadowoleni, ale emeryci, osoby niepełnosprawne będą mieli łatwiej – uważa seniorka z osiedla Wyżyny. Wtóruje jej inna emerytka.