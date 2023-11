Tramwaje na innych trasach, autobusy pojadą po torowisku - przypominamy o zmianach w bydgoskiej komunikacji

Tramwaje mają zakaz

Jak podał ZDMiKP w komunikacie, "w celu minimalizacji obciążeń dynamicznych powodujących drgania (wpływające niekorzystnie na uszkodzony nasyp)", zamknięto dla tramwajów torowisko na odcinku od ronda Fordońskiego - przez most - do ronda Toruńskiego. To oznaczało konieczność wprowadzenia zmian w kursowaniu tramwajów oraz komunikacji zastępczej (od 2021 roku przez Perłową nie kursują tramwaje, mieszkańcy muszą korzystać z autobusu za T8).

Obowiązujący od czwartku schemat komunikacji publicznej w Bydgoszczy:

ZDMiKP

Linie tramwajowe nr 7 i nr 8 zmieniły swoje trasy i kierowane są przez nowy most tramwajowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego do Zajezdni Tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej (zamiast do pętli Babia Wieś). Z kolei dotychczasowej linie autobusowe zastępcze za tramwaj, tj. linia „ZaT8" i linia „ZaT" zostały zawieszone. W ich miejsce uruchomiono linię „ZaT" na trasie: Kapuściska (pętla) - Wojska Polskiego - Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Toruńska - rondo Toruńskie (przystanek na ul. Toruńskiej w zatoce linii 76). Linia obsługuje przystanki usytuowane wzdłuż trasy przebiegu, przewidziane w rozkładzie jazdy (więcej TUTAJ)