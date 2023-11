Tramwaje linii nr 6 od dziś kursują nowym mostem nad Brdą w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia!

Docelowo nowym mostem mają jeździć linie nr 7 i 11, ale na to według zapowiedzi drogowców trzeba poczekać jeszcze około miesiąca. „Szóstka” jeździ na trasie Bielawy-Łęgnowo. Zmiana dla pasażerów nie jest duża. Dotychczas tramwaj jeździł mostem Pomorskim, a dalej ulicą Toruńską w kierunku zajezdni tramwajowej . Od poniedziałku linia nie skręca za rondem Fordońskim w stronę ronda Toruńskiego, tylko jedzie prosto, po drodze zatrzymując się jeszcze na przystanku Fordońska/Bałtycka. Po przejechaniu przez most, dalej trasa jest taka sama jak wcześniej.

Na początku października przy ul. Chemicznej w Bydgoszczy pojawił się ostatni fragment ścieżki pieszo-rowerowej. Rowerzyści są zadowoleni, że trasa wreszcie jest gotowa, ale zwracają uwagę na to, że…

Przed uruchomieniem mostu tramwajowego, w czwartek 26 października pierwsza auta przejechały nowym obiektem drogowym nad Brdą. Dla kierowców nie była to duża różnica, bo most Kazimierza Wielkiego zamknięto, aby wykonać tam prace naprawcze oraz dojazdy do ul. Toruńskiej i Fordońskiej.

Drogowcy poinformowali, że za około miesiąca uruchomiony zostanie docelowy ruch tramwajowy, a to nie koniec planowanych zmian. – Udostępniona zostanie północna jezdnia ul. Toruńskiej i południowa ul. Fordońskiej – zapewnia Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wówczas na starą trasę ma wrócić autobus linii nr 59.