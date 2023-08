Tragiczny wypadek w Zdrojewie w powiecie świeckim. Nie żyje 44-latka. Trwają czynności policyjne

Wypadek w Zdrojewie w pow. świeckim

Do zdarzenia doszło w środę (9.08.2023) około godziny 10.00 miejscowości Zdrojewo (gmina Nowe, powiat świecki). Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku wynika, że 44-letnia kobieta kierująca hondą z niewyjaśnionej przyczyny zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzyła najpierw w prawidłowo jadącego forda, a następnie mercedesa. W wyniku zdarzenia kobieta zginęła na miejscu.

- Jeden z kierujących (podróżujący mercedesem) z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Obaj byli trzeźwi. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku - informuje mł .asp. Damian Ejankowski z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

