"Tego bałaganu nie da się znieść" - mówią mieszkańcy ulicy Mazowieckiej w Bydgoszczy

- Niby centrum miasta, a wygląda, jak zsyp na śmieci - denerwuje się pan Stanisław, mieszkaniec z pobliskiej ulicy Hetmańskiej. - Przychodzę to do kolegi od lat, jest niepełnosprawny, staram się mu pomagać. Tu nigdy nie było jakoś specjalnie pięknie, ale teraz to już woła o pomstę do nieba! Ktoś ewidentnie podrzuca nam te śmieci. Gdzie są służby miejskie? - pyta.